La Rai vuole tagliare una edizioni del TgR Umbria. La Tesei dice "no": "Penalizzerà i nostri territori e la libera informazione"

Anche la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, ha preso posizione contro la decisione della Rai nazionale di tagliare una delle edizioni del TgR dell'Umbria. “Il Tgr della Rai - ha spiegato - è una delle colonne portanti del sistema di informazione del servizio pubblico, quella più vicina ai cittadini, in grado di comunicare in maniera capillare ciò che accade sul territorio di appartenenza, e di valorizzarne la sua identità culturale, sociale ed economica”. Il ridimensionamento del telegiornale comporterà una riduzione importante per l'informazione regionale e in particolare dei territori.

Dunque per la presidente Tesei, pur nel rispetto dell’autonomia dell’Azienda, è necessario accantonare qualsiasi tipo di taglio delle edizioni: “non si può non considerare il fatto che eliminare una delle edizioni della testata, nello specifico quella notturna, vuol dire impoverire il servizio e di conseguenza ridurre gli spazi dell’informazione pubblica locale. Ci auguriamo, per gli utenti umbri ma anche a tutela delle professionalità coinvolte, che la decisone – conclude Tesei - possa essere rivista quanto prima”.