Verso la terza dose di Vaccino, il Piano della Regione: in arrivo sms invito per chi ha completato la prima fase

A partire da oggi 30 settembre, saranno inviati i primi sms agli umbri che hanno ultimato il ciclo vaccinale primario 6 mesi fa e il primo appuntamento utile potrà essere disponibile a partire da sabato 2 ottobre. La vaccinazione dei cittadini con età superiore agli 80 anni verrà gestita nei Punti vaccinali attivi nel territorio regionale e per i soggetti fragili a domicilio verrà valutata, in sede di accordo regionale con i medici di medicina generale, la possibilità di procedere secondo la stessa modalità utilizzata per le prime e seconde dosi. Nei presidi residenziali - case di riposo e di cura - per anziani la dose “booster” di vaccino verrà somministrata attraverso un intervento vaccinale organizzato dai direttori di distretto, anche mediante il coinvolgimento dei direttori sanitari delle strutture stesse.Complessivamente gli ospiti delle strutture residenziali umbre sono 2429, di cui 1194 afferiscono all’Usl1 e 1235 all’Usl 2. Gli operatori sono all’incirca 2600.