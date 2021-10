Dal 25 ottobre prende il via la somministrazione delle terze dosi per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si tratta dei professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, di persone con elevata fragilità di età ≥18 e dei cittadini con età ≥60. Per queste categorie, al momento risultano eleggibili e quindi abilitati alla prenotazione circa 50mila soggetti. La campagna delle terze dosi era già iniziata nelle scorse settimane con le vaccinazioni dei soggetti di età ≥ 80 e del personale e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani.

Coronavirus, al via le prenotazioni per la terza dose: le categorie professionali e gli over 60 previsti per questo primo giro in Umbria