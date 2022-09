Torna a tremare la terra in Alto Chiascio, una scossa di terremoto avvertita nei Comuni di Gualdo, Fossato e Sigillo

Torna a tremare la terra nell'Alto Chiascio: oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, una scossa di quasi di 3 di magnitudo - poi riprocessata 2.7 - è stata avvertita a Sigillo, Gualdo Tadino e Fossato di Vico. L'epicentro è stato rilevato dalla sala sisma Ingv di Roma nel comune di Fossato. La profondità del sisma è stata di 8 chilometri. Quindi un terremoto di superficie che ha fatto risaltare la scossa seppur con una magnitudo sotto i 3. La popolazione ha avvertito chiaramente il sisma e in molti sono usciti di casa per precauzione. Nessun danno, come era prevedibile, è stato individuato.