Terremoto a Pierantonio e Sant'Orfeto, dopo la visita del ministro, il Governo Meloni dichiara lo stato di emergenza, scattano i fondi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci - che oggi é stato in visita alle zone terremotate dell’Umbria - ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 marzo scorso. In quella occasione sono state colpite le frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e in quella di Sant’Orfeto della città di Perugia. Il Consiglio dei ministri ha confemato un primo stanziamento di 3.750.000 euro. “Questo primo stanziamento - ha chiarito Musumeci - finanzierà interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati. Al di là dell’impegno economico significativo, vuole essere espressione dei sentimenti di vicinanza e di concreta solidarietà del Governo nei confronti di territori che stanno soffrendo emergenze e stati di disagio dovuti a eventi sismici. "Penso soprattutto agli 800 cittadini sfollati, alcuni dei quali ho incontrato nel corso della mia visita, esortandoli ad avere fiducia nelle Istituzioni”.