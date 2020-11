Norcia, la cripta della Basilica di San Benedetto libera dalle macerie: "Nel 2021 via ai lavori"

“Una grande emozione e un messaggio di fiducia e speranza per tutta la nostra comunità”. Queste le parole del sindaco di Norcia Nicola Alemanno dopo il sopralluogo nella Basilica di San Benedetto, che lo ha visto entrare nella cripta finalmente libera dalle macerie a quattro anni dal terremoto. Un luogo in cui la tradizione indica siano nati i Santi gemelli, Benedetto e Scolastica.

“Grazie alla soprintendenza, ai tecnici e all’impresa - ha detto Alemanno -, oggi ci è stato consentito di vedere con i nostri occhi lo stato dei lavori, che non riguardano solo la messa in sicurezza ma predispongono alla ricostruzione della Basilica. Il Ministerosta procedendo per affidare formalmente l’incarico ai progettisti, che sanno quale tipo di lavoro li attende e sono consapevoli della sua complessità. Oggi, dopo aver visto con i nostri occhi lo stato dell’arte della situazione possiamo dirci ancora più fiduciosi che i lavori possano iniziare nel 2021, anche grazie allo sponsor che proprio nei giorni scorsi ha manifestato il proprio interesse nella ricostruzione della nostra Basilica, che - ribadisce il sindaco - sorgerà com’era e dov’era”.