Umbria: guida ubriaco e come un pazzo, l'auto è senza assicurazione e lui scappa dalla polizia

Ha guidato ubriaco ad alta velocità in via Eugenio Chiesa al volante di un’auto senza copertura assicurativa prima di darsi alla fuga durante il controllo della polizia. Protagonista del fatto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Terni un 24enne già noto alle forze dell’ordine, denunciato per guida in stato di ebrezza, resistenza a pubblico ufficiale e fuga.

L'auto, guidata dal 24enne residente a Perugia, procedeva ad alta velocità in via Eugenio Chiesa creando rischi alla circolazione nelle vie cittadine e rischiando addirittura di investire alcuni passanti.

Fermato dalla polizia, il giovane è risultato positivo all’acoltest e a quel punto, evidenziando un tasso alcolemico pari a 2,07 g/l. La guardia di finanza, in azione insieme alla polizia, ha chiesto se avesse dello stupefacente con sé e il giovane ha consegnato 0.59 grammi di hashish, motivo per cui è scattata anche la segnalazione alla locale prefettura come assuntore. Dagli accertamenti della stradale è anche emerso che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro.

Così, mentre il poliziotto tentava di farlo salire a bordo dell’auto della polizia, il giovane è riuscito a darsi alla fuga mentre l’altro ragazzo che stava con lui è rimasto sul posto vicino all’auto sequestrata. Il 24enne, già noto agli uffici di polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e fuga.