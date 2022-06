Umbria, truffatore richiama la stessa vittima che aveva raggirato venti giorni prima: l'anziana si vendica

Ha richiamato la stessa signora che aveva raggirato venti giorni prima. La donna, stavolta, non si è fatta ritrovare impreparata segnalando l’accaduto ad i carabinieri che sono pertanto intervenuti.

L’anziana era stata vittima di una truffa, secondo la ricostruzione degli inquirenti, da parte di un pregiudicato di origini campane che le aveva sottratto una considerevole somma di denaro e gioielli. Il malvivente aveva colto di sorpresa la vittima facendosi consegnare soldi e beni, con la scusa di un incidente avuto da un parente.

Pertanto la signora, ricevendo di nuovo la medesima telefonata, non ha esitato a chiamare i militari i quali hanno inviato una pattuglia sul posto. L’uomo si è ripresentato vestito nello stesso modo ed è stato fermato e portato in caserma. Dopo riconoscimento fotografico è scattata la denuncia per truffa aggravata ed allontanato dal Comune di Terni per tre anni con foglio di via obbligatorio.