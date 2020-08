Vede due ragazzi litigare e sfodera la katana per sedare la rissa: umbro denunciato

Tutto accade a Sperlonga, nella costa sud del Lazio, nella serata di lunedì 10 agosto. Un 39enne residente a Terni e di origini campane, ha estratto una katana che nascondeva nel portabagagli e che poi risulterà non dichiarata, per "fare ordine" in una lite fra due ventenni del posto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e successivamente i carabinieri che, appurata la dinamica della vicenda, hanno denunciato il cittadino di Terni in stato di semi libertà per detenzione abusiva di armi e oggetti finalizzati all'offesa. Per uno dei due ventenni c'è l'accusa di lesioni personali e di calunnia. Denunciati tutti e tre.