Umbria, spaccia cocaina davanti ai carabinieri in pieno centro: arrestato

"Efficiente" come spacciatore, ma poco attento come criminale. E così, l’ultimo smercio – consumato sotto gli occhi dei carabinieri – gli è costato caro.

Trentotto anni, cittadino albanese, senza casa e lavoro: era da un po’ che gli investigatori lo tenevano d’occhio, dopo avere notato i suoi frequenti viaggi da e per Terni e quelle soste “sospette” nel centro di Terni oltre a varie consegne a domicilio.

Messi insieme i tasselli del puzzle, i carabinieri della sezione operativa del comando provinciale lo hanno messo al centro del mirino.

Sabato sera, piazza Tacito. Gli si avvicina una donna di oltre cinquant’anni, lui le cede un paio di dosi di cocaina. I militari entrano in azione e lo bloccano. Gli contestano lo spaccio appena osservato e poi lo perquisiscono e dalle sue tasche spuntano 2.500 euro che, per gli investigatori, sono frutto dello smercio di sostanza stupefacente visto che – come detto – in Italia e a Terni non svolge alcun lavoro.

L’informativa passa alla procura della Repubblica che chiede e ottiene l’arresto. Ora il pusher si trova in carcere.