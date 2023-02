Umbria, arrestato spacciatore con il reddito di cittadinanza

Quattro panetti di “fumo” con sopra la foto della Coppa del mondo. A significare, secondo i carabinieri, la particolare bontà del prodotto. O, almeno, una strategia di marketing per conquistare il mercato dello spaccio a Terni.

Fermato, perquisito e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne ternano che è stato notato aggirarsi nel quartiere di Campomicciolo. I militari, in borghese, lo hanno prima osservato e poi sono passati all’azione.

In casa sua sono stati trovati quattro panetti di hashish per il peso complessivo di circa 400 grammi, sui quali l’uomo aveva appunto apposto la foto del trofeo. In casa sua sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto è stato posto sotto sequestro e dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo, gravato da precedenti e noto alle forze dell’ordine sia per fatti analoghi che per reati predatori, è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. Per questo, saranno avviate nei suoi confronti le procedure per la revoca del beneficio.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.