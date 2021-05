Umbria, due ristoranti cinese multati, uno dei quali chiuso per 5 giorni: le regole non rispettate

Due ristoranti cinesi sono stati multati pesantemente e uno è stato chiuso per 5 giorni per gravi inadempienze alle normative anti-contagio previste dal Governo nazionale. I controlli sono avvenuti nel ternano dove in campo sono scesi la Polizia e la Guardia di Finanza. Nella stragrande maggioranza dei locali sono stati rispettati sia il coprifuoco che l'obbligo di cenare all'aperto.

In due locali cinesi della città invece no: nel primo la polizia ha individuato numerosi clienti ben oltre l’orario di inizio del coprifuoco; per il titolare del ristorante è scattata la sanzione. Nell'altro la Guardia di Finanza e la Divisione Amministrativa della Questura, dove, all’interno nei locali al chiuso, hanno trovato intenti a consumare la cena, numerosi clienti; oltre alla sanzione, al titolare è stata anche notificata la misura della sospensione della licenza per 5 giorni.