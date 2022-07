Umbria, gira in città vestito di samurai e armato di katana in legno

Gira in città vestito da samurai, con un lungo bastone e un coltello. Finisce denunciato un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Terni, per possesso di oggetti atti ad offendere.

Alcuni giorni fa, l’attenzione di una pattuglia della Digos della questura di Terni, è stata attirata da un uomo che indossava pantaloni stile Samurai e che portava alla cintura un fodero con un bastone di legno, lungo circa un metro. L’uomo, un italiano di 48 anni residente in provincia, è stato fermato e controllato: oltre al bastone, gli agenti gli hanno trovato anche un coltello di tipo richiudibile. E’ stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e nei suoi confronti il questore di Terni, Bruno Failla, ha disposto il foglio di via obbligatorio.