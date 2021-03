Umbria, rapina in farmacia con la pistola in pugno: bandito in fuga con il bottino

Rapinata la farmacia di viale della Stazione a Terni. Il colpo è stato messo a segno nella mattinata di oggi, 29 marzo. In azione un bandito solitario che, pistola in pugno e berretto in testa per non farsi riconoscere, è entrato nell’attività, minacciando i presenti.

Le persone all’interno della farmacia sono state fatte sdraiare a terra e l’uomo si è fatto consegnare i soldi in cassa in quel momento. Un blitz piuttosto rapido, dopodiché il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.