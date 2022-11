Umbria, massacrato in mezzo alla strada: muore a 42 anni

Pestaggio mortale a Borgo Bovio. A restare a terra, senza vita e in una pozza di sangue, un uomo di 42 anni di nazionalità tunisina. Indagano i carabinieri di Terni.

L’allarme è scattato nella tarda serata di domenica 27 novembre. Ad attirare l’attenzione di residenti e passanti, le grida di un gruppo di persone nei pressi di ponte d’Oro.

Giunti sul posto con diverse pattuglie, carabinieri e 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una persona e il ferimento di un altra. Testimonianze e immagini delle telecamere presenti in zona dovranno confermare la prima ricostruzione dei fatti secondo la quale la rissa sarebbe scoppiata in seguito ad un diverbio stradale.

Il tunisino e l’altra persona ferita sarebbero stati aggrediti e pestati a sangue fino al momento della fuga da parte degli aggressori. Le indagini sono coordinate dal pm di turno, Barbara Mazzullo.