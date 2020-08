Umbria, operatrice sanitaria positiva al Covid: il tampone dopo il rientro dalle vacanze

Una operatrice sociosanitaria di una ditta esterna, operante all'Ospedale di Terni, è risultata positiva al Covid. La donna, che non ha riferito alcuna sintomatologia, qualche ora prima di iniziare il suo primo turno di lavoro dopo la pausa estiva è stata sottoposta al tampone molecolare, come da prassi per tutti i lavoratori (personale interno e ditte esterne) in rientro dalle ferie. Sono state subito avviate le procedure di sorveglianza su tutti i contatti. Attualmente l’operatrice è in isolamento fiduciario al proprio domicilio. Finora è l’unico caso positivo riscontrato dalla sorveglianza in corso sul personale sanitario che rientra dalle ferie, che dal 17 al 21 agosto conta 300 test molecolari effettuati.

