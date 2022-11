Pestato a sangue in mezzo alla strada: c’è un arresto, l’accusa è omicidio

Arrestato nella notte il presunto assassino di Borgo Bovio. Svolta nelle indagini dei carabinieri di Terni coordinati dalla procura della Repubblica. In manette un nigeriano trentenne accusato di omicidio. Avrebbe massacrato con pugni e calci il 42enne tunisino Ridha Jamaaoui in seguito ad una lite per un incidente stradale. A mettere gli inquirenti sulle tracce del nigeriano, le testimonianze delle altre persone presenti ai fatti e alcuni filmati ripresi dalle telecamere nella zona di via Romagna.