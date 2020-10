Umbria, deceduto un paziente positivo al covid: era ricoverato in terapia intensiva

Sale il numero delle vittime positive al Covid. L'ultimo decesso è stato registrato lo scorso 18 ottobre: si tratta di un uomo di 79 anni. Era ricoverato in terapia intensiva dal 2 ottobre scorso all'Ospedale di Terni. L'uomo era residente a Terni. Salgono purtroppo a 93 (+1) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia in Umbria. Nell'ultimo bollettino in aumento anche quello dei pazienti ricoverati (146) e 15 (+1), il totale di quelli in terapia intensiva.

