Umbria, aggredito con una roncola: imprenditore muore dopo mesi di agonia

Una violenta aggressione subita nel parcheggio della sua azienda in via Natta. A distanza di oltre quattro mesi purtroppo Luca Bruschini, imprenditore originario di Spoleto, non ce l’ha fatta. Nel corso della serata di venerdì 16 febbraio il quarantenne era stato trasportato in ospedale, a seguito delle gravi ferite riportate, dopo che era stato raggiunto e colpito con una roncola da un 47enne cubano O.M.P. residente a Terni. Purtroppo nel corso della giornata di mercoledì 26 giugno, i medici del nosocomio ternano hanno dichiarato il decesso dell'imprenditore.