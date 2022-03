Umbria, trovato morto in casa: inutili i soccorsi

Dramma in Umbria nella mattinata di sabato 26 marzo. Muore solo in casa a 77 anni. E' successo a Terni, in via Michelangelo Buonarroti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni, chiamati per il soccorso a persona. Lì hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo, nella sua abitazione, in cui viveva da solo. Sul posto anche i militari del comando provinciale dei carabinieri e il personale del 118. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Indagini in corso.