Umbria, investite in centro: inutili i tentativi dei medici, morte due donne

Sono decedute questa mattina, a distanza di poche ore l’una dall'altra, le due donne di origine cinese di 56 e 54 anni che erano state ricoverate al Santa Maria in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale il 30 luglio scorso.

L’incidente si era verificato in via Battisti a Terni, le condizioni delle donne erano apparse subito gravissime.

Entrambe erano arrivate in ospedale in codice rosso, con diversi traumi e un trauma cranico ritenuto da subito grave. Entrambe erano state poi sottoposte a intervento chirurgico. Dopo giorni di agonia e un quadro clinico che non ha accennato a migliorare, nella giornata di oggi – 4 agosto – sono sopraggiunti i decessi, avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro: prima si è fermato il cuore della più giovane delle due, seguita a poco tempo di distanza anche dalla 56enne.