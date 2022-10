Umbria, maltrattamenti all’asilo: maestra condannata

Nel fascicolo dell’inchiesta ci sono anche una trentina di frammenti video e audio ripresi a cavallo fra gennaio e febbraio 2016 con spinte, minacce, rimproveri, punizioni e reazioni aggressive contro una decina di bambini. Tra le righe delle denunce, diverse segnalazioni di cartelline sbattute in testa, disegni accartocciati, urla. Tutto a carico di una maestra dell’Orvietano, accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni tra gli alunni di una scuola dell’infanzia del territorio.

Per quei fatti, sei anni dopo, arriva un primo punto: il tribunale di Terni (giudice Chiara Mastracchio) ha infatti condannato la donna – all’epoca dei fatti 48enne – a un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, e risarcimento alla vittime (ottomila euro) in solido con il ministero dell’istruzione.

Le indagini degli agenti del commissariato di Orvieto, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Terni, Elisabetta Massini, erano partite dalle dichiarazioni di alcuni genitori che avevano raccolto a loro volta i racconti dei figli su quanto sarebbe accaduto a scuola e, in particolare, in presenza di quella maestra. Ad aprile del 2016 la donna era stata anche destinataria del provvedimento attraverso il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto ad aprile la misura cautelare della sospensione dalla pubblica funzione con la conseguente interdizione per nove mesi dall'attività lavorativa d’insegnante.

Ora la decisione del tribunale di Terni che prevede sia la condanna – con pena sospesa – sia il risarcimento nei confronti delle parti civili – tra gli avvocati anche Maria Bruna Pesci – che segna una prima tappa processuale a cui, probabilmente, ne seguiranno delle altre.