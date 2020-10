Umbria, inseguito da un branco di cinghiali in città: chiama i carabinieri e chiede aiuto

Una chiamata sicuramente singolare quella che è arrivata nella serata del 2 ottobre, intorno alle 23.20 sul numero di pronto intervento 112 dei carabinieri.

Dall’altra parte dei filo, infatti, un uomo ha raccontato all’operatore di essere stato rincorso da un branco di cinghiali in via Ettore Proietti Divi. Cercando di scappare dagli animali, l’uomo ha anche detto di essere riuscito a rifugiarsi all’interno dell’edificio “Colosseo”.

Non è la prima volta che gli ungulati fanno la loro comparsa in quella zona di Terni dove, al contrario, sono state numerose le segnalazioni in tal senso.

La centrale operativa dei carabinieri, già impegnata in un altro intervento, ha poi informato la questura per l’invio di una volante sul posto.