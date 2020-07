Umbria, incidente stradale: ciclista intrappolato sotto a un autobus

Incidente stradale in Umbria. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nella zona di Acquavogliera, al confine con il comune di Sangemini, per soccorrere un ciclista rimasto incastrato sotto un autobus di linea. Gli operatori del 115 hanno sollevato il bus con i cuscini sollevatori ad aria. L'uomo è stato consegnato immediatamente al personale del 118 intervenuto per prestare i primi soccorsi. Al momento dell'intervento dei pompieri era cosciente. Sul posto i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.