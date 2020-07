Umbria, parroco in bicicletta investito da un autobus: è in gravi condizioni

E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Terni, in gravi condizioni, don Edmund, il parroco della chiesa di San Matteo Apostolo di Campitello che ieri è stato investito da un autobus di linea mentre stava percorrendo la strada regionale 79 con la propria bicicletta nella zona di Acquavogliera. E' rimasto incastrato sotto al mezzo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo sollevando il bus. La comunità di Campitello prega per il suo 'pastore'.

