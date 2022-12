Umbria, drammatico incidente: muore a 34 anni

Drammatico incidente nel pomeriggio del 30 novembre lungo la strada statale ‘Umbro Laziale’, in direzione Orte, nel territorio di Terni, vicino allo svincolo della E45. Un 34enne residente a Gallese, provincia di Viterbo, e originario di Alatri, è morto.

Secondo la ricostruzione della Procura di Terni, che coordina gli accertamenti, "vicino allo svincolo per la E45 si è creata una coda per un incidente stradale, il conducente di un furgone, sceso dal veicolo per controllarne il guasto, veniva travolto dal suo mezzo che, a sua volta, era stato tamponato da altra autovettura. Tale impatto provocava la proiezione del corpo della vittima nella careggiata opposta dove veniva travolto da un veicolo in transito, perdendo la vita".