Umbria. Si schianta contro quattro auto parcheggiate e scappa, ma perde la targa: rintracciato

Ha perso il controllo dell’auto, ha urtato quattro macchine parcheggiate e poi si è dato alla fuga. Peccato che aveva perso la targa e per questo è stato subito identificato dai carabinieri. E’ successo intorno alle 1.30 della notte tra venerdì e sabato a Terni, in via Giovanni Prati.

Un uomo ha chiamato sul numero unico di emergenza 112 riferendo ai carabinieri di aver sentito un forte rumore sotto la sua finestra della propria abitazione. Affacciandosi ha notato che il conducente di un’autovettura, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha urtato quattro veicoli in sosta, danneggiandoli, per poi riprendere la marcia e darsi alla fuga verso via Aleardi. Poco dopo lo stesso uomo ha richiamato i carabinieri dicendo di aver trovato la targa anteriore dell’auto in fuga, persa dopo uno degli impatti.

Sul posto i militari, dopo gli accertamenti e dopo aver rintracciato auto e guidatore (ternano anch’egli) datosi alla fuga, lo hanno accompagnato sul luogo dell’incidente per lo scambio dei dati a fini assicurativi.