Umbria, schianto tra auto e moto: bambina in prognosi riservata. Caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada fuggito a bordo di un'auto dallo schianto a Piediluco nella giornata di domenica 25 giugno. Nell'incidente sono rimasti feriti padre e figlia che viaggiavano in moto. I due sono stati portati all'ospedale di Terni e l'11enne è ricoverata in prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

La notizia è riportata dai quotidiani locali.