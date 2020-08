Bracconaggio, gabbie per catturare animali: super multa e rischia il carcere

Sequestrate tre gabbie-trappola istallate per la cattura di fauna selvatica. Le trappole erano state poste su un terreno agricolo in parte coltivato ad uliveto ed in parte destinato all’allevamento di animali da cortile e pecore. Il terreno confina con un boschetto, a ridosso del quale erano state posizionate le tre gabbie. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri Forestali nel ternano.

All’interno delle tre gabbie era presente cibo allo scopo di attirare gli animali che entrando avrebbero azionato il meccanismo a scatto con conseguente chiusura a ghigliottina della gabbia e impossibilità per l’animale di uscire. La zona è particolarmente frequentata da cinghiali e sia la tipologia che le dimensioni delle gabbie erano idonee proprio alla cattura questi animali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari, grazie anche all’ausilio di telecamere, sono riusciti a identificare l’autore del reato, un quarantaseienne del posto, che è stato denunciato per i reati di caccia con mezzi non consentiti, caccia in periodo di divieto generale, nonché del reato di tentato furto venatorio e pertanto rischia un’ammenda fino a 4mila, oltre alla reclusione fino a 6 anni.