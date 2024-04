Umbria, mangiano e poi scappano dal ristorante senza pagare: arrestato 18enne

Scappano dal ristorante senza pagare aggredendo poi i carabinieri in pieno centro a Terni. Gli uomini dell’Arma di Terni hanno tratto in arresto un 18enne tunisino, incensurato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri ricevono una richiesta d’intervento in largo Passavanti da parte di un ristoratore, segnalando che cinque clienti di origini nordafricane si erano allontanati dopo aver consumato la cena senza pagare. I cinque, alla vista dei militari in una via poco distante, si davano alla fuga in diverse direzioni.

Uno dei militari, durante l’identificazione, veniva colpito dal 18enne alla fronte con un telefono cellulare causandogli lesioni poi giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari dell’ospedale.

Per il ragazzo, così, è scattato l’arresto con il giudice a disporre, dopo il rito direttissimo svolto lunedì mattina, la liberazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.