Un altro femminicidio in Umbria, donna di 56 anni uccisa a coltellate. Il marito fermato e portato in Questura

Una o più coltellate, quella mortale sferrata al collo, sono state rivolte ad una donna, 56 anni e di passaporto albanese, il cui corpo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Terni, in via del Crociere, zona Borgo Rivo. Non c'è stato nulla da fare per la signora e il personale medico ha potuto constatare solo il decesso violento. Le coltellate sarebbero state sferrate dal marito della vittima a culmine di una violenta lite tra i due. Una situazione difficile che era stata addirittura pre-annunciata con una telefonata ad uno dei suoi figli che si trovava a lavoro nel viterbese. Il ragazzo ha capito il pericolo ed ha direttamente avvertito la sorella per intervenire in attesa del suo ritorno.

Purtroppo però nessuno è riuscito ad arrivare in tempo per salvare la 56enne. Sul posto per ricostruire il dramma la polizia di Stato, con poliziotti della mobile, scientifica e squadra volante. Dopo rilievi e ascoltati anche i familiari, nel tardo pomeriggio di oggi il marito della donna uccisa è stato portato in Questura. L'uomo è un cittadino albanese di 62 anni, regolarmente residente in Italia, al momento senza lavoro dopo avere operato nel campo dell'edilizia. In Questura, ha spiegato la polizia, dovrà chiarire la sua posizione fortemente compromessa. La vittima era anche lei albanese, aveva 56 anni e lavorava in una pescheria della zona. Viveva con il marito e due figli. Confermata la coltellata al collo ma non si escludono anche altri colpi di lama.