Umbria, eroina e soldi in contanti: magazzino dei pusher scovato dai carabinieri

Eroina, soldi in contanti e palloncini colorati, forse utilizzati per confezionare le dosi dello sballo. Era tutto in un borsone, nascosto tra le scaffalature abbandonate in un sottoscala di via Gramsci, nei pressi dell’Ipercoop.

La “scoperta” è stata fatta dai carabinieri di Terni, intervenuti dopo le diverse segnalazioni dei posti, in un posto che comunque era “noto alle forze dell’ordine – precisa l’Arma in una nota - perché già in passato frequentato da spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti”.

Il borsello, sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, conteneva 5.600 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento di stupefacente ed alcuni grammi di eroina. “Tra il materiale sequestrato – rilevano appunto i carabinieri - alcuni palloncini colorati utilizzati per il confezionamento e l’occultamento dello stupefacente”.