Umbria: cenano al ristorante, fuggono senza pagare e aggrediscono i carabinieri

Cenano al ristorante e poi fuggono senza pagare per le vie di Terni: scoperti, uno di loro aggredisce un carabiniere e lo ferisce alla fronte. L’episodio è accaduto nella serata di sabato ed è raccontato da Sergio Pappone, segretario generale regionale del Sindacato italiano militare dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione di Pappone, cinque giovani di origine tunisina hanno consumato una cena presso un ristorante nel cuore della città e, alla fine del pasto, sono fuggiti senza pagare il conto, dando inizio a una serie di eventi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Chiamati sul posto, i carabinieri sono riusciti a individuare i giovani mentre camminavano in una via nei pressi del locale. Alla vista dei militari, i giovani hanno cercato di dileguarsi. Durante il tentativo di fuga, uno di loro è stato bloccato, ma ha opposto resistenza, impugnando il telefono cellulare e colpendo violentemente uno dei carabinieri intervenuti, causandogli una ferita profonda alla fronte. Nonostante la lesione, il militare è comunque riuscito a bloccare il giovane e a condurlo in caserma per gli accertamenti di rito e i provvedimenti conseguenti.

“L’episodio – dice Pappone - ha messo in luce una volta di più le difficoltà operative e logistiche affrontate dalle forze dell’ordine nel compiere il proprio dovere e garantire la sicurezza della città”.

Dopo avere espresso “profonda solidarietà e vicinanza al collega ferito” e “formulandogli gli auguri di pronta guarigione”, Pappone solleva “una questione fondamentale: la carenza di risorse umane e materiali che affligge le forze dell’ordine, lasciandole spesso in una situazione di svantaggio rispetto alle sfide che devono affrontare. La mancanza di personale e di mezzi adeguati compromette non solo la sicurezza degli operatori, ma anche quella dei cittadini che essi sono chiamati a proteggere”.

Il segretario pertanto rinnova “l’appello alle autorità competenti affinché si adottino misure concrete per affrontare queste criticità e si metta in atto un piano di impiego che preveda un potenziamento degli organici e una maggiore presenza sul territorio. Solo così si potrà garantire una sicurezza efficace e duratura per tutti”.