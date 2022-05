Umbria, aggredisce il compagno con un coltello da cucina

Ha preso il coltello da cucina e ha ferito il compagno dopo una litigata per gelosia. E’ servito l’intervento dei carabinieri di Terni dopo la denuncia presentata da un uomo di 49 anni nei confronti della compagna di due anni più grande.

Dopo un litigio per motivi di gelosia in casa, la donna lo ha aggredito con un coltello da cucina e, malgrado l’uomo fosse riuscito a trovare riparo dietro la porta di accesso alla camera da letto, lei è riuscita comunque a raggiungerlo con dei fendenti tramite uno spiraglio della porta, causandogli alcune escoriazioni sul braccio, che non hanno fortunatamente necessitato dell’intervento dei sanitari.