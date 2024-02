Umbria, precipita dal balcone e muore: inutili tutti i tentativi di soccorso

Cade dal balcone dell’appartamento al secondo piano di un condominio in via Giotto e perde la vita. Tragico incidente domestico nella serata di lunedì in pieno centro a Terni. Un uomo, W.V. di 85 anni, avrebbe perso l’equilibrio mentre stava fumando una sigaretta sul balcone della propria abitazione, un appartamento posto al secondo piano di un condominio in via Giotto a pochi passi da piazza Dalmazia.

Sul posto si sono portati i carabinieri e gli uomini del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. L’anziano era conosciuto in città per aver gestito un’attività di vendita computer lungo via Curio Dentato.