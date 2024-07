Carcere, giorni di 'ordinaria' follia: incendi, sputi in faccia agli agenti e danni

Momenti di tensione vissuti nel carcere di vocabolo Sabbione. Una situazione che si ripete e viene denunciata dal segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Fabrizio Bonino il quale fornisce dettagli su quanto accaduto negli ultimi giorni: “Un detenuto di origine ghanese con problemi psichiatrici, ha distrutto senza alcun motivo le telecamere della sezione I media sicurezza ed il box agenti, Non più tardi di mercoledì 3 luglio - alla sezione G - un detenuto magrebino, non nuovo a tali gesti, ha incendiato il materasso e i suoi vestiti all'interno della propria cella. Solo grazie all' arrivo degli agenti si è riusciti ad evitare il peggio, spegnendo il fuoco e portando nei locali passeggi gli altri detenuti”.

Il sindacalista spiega che: “Durante l'azione alcuni colleghi ed anche detenuti sono rimasti intossicati dalle esalazioni di fumo. La ‘ciliegina sulla torta’ della costante tensione - denuncia Bonino - un fatto avvenuto ieri mattina quando, durante la conta giornaliera, un detenuto albanese ha sputato in faccia al collega di sezione”.