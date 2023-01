Umbria, assalto a un camper: baby gang scatenata

Baby gang in azione a Gabelletta, in particolare in via Cassiopea, a Terni. La denuncia arriva da alcuni residenti della zona, esasperati per la violenza dei giovani. L’ultimo episodio, raccontato dal consigliere comunale del Partito Democratico, Francesco Filipponi, racconta di un camper preso d’assalto, insieme al balcone di una abitazione.

“Quanto sta accadendo in via Cassiopea - spiega Filipponi in una nota - in merito agli ulteriori atti vandalici, nuovi rispetto a quelli denunciati già nei mesi scorsi in una mia precedente interrogazione consiliare, è di una gravità assoluta. Da quanto riportano i residenti si sarebbero verificati dei tentativi di danneggiamento di un balcone e di un camper parcheggiato. È necessario che l'amministrazione si attivi ed ascolti i residenti esasperati. Occorre ancora, come già avvenuto per via del Mulino e per lo spazio antistante il centro sociale di Gabelletta, l'installazione della videosorveglianza e un programma di controllo condiviso del territorio con tutte le forze dell'ordine preposte. Dopo 5 anni è finito il tempo degli slogan, la realtà dei fatti è diversa dagli annunci”.