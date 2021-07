Umbria, molesta sessualmente due ragazzine di 16 anni per strada: arrestato

Si avvicina a due ragazzine di 16 anni, offre loro dei soldi per ottenere prestazioni sessuali, le tocca e poi le insegue in bicicletta. E tutto è successo in piazza Solferino, in pieno pomeriggio di giovedì 29 luglio.

I carabinieri di Terni hanno arrestato un 74enne italiano, residente a Terni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato da alcuni amici delle ragazzine e ammanettato dai militari.