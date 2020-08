Umbria, trovato morto in casa: indaga la polizia

Il cadavere di un uomo di 79 anni è stato trovato in un appartamento di via Botondi a Terni. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della questura, intervenuti assieme agli operatori del 118. La segnalazione è giunta al 113 dai famigliari dell’uomo, allarmati dal fatto che da giorni non avevano sue notizie.

Una volta in casa, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso che sarebbe avvenuto da giorni e per cause naturali.