Umbria, la testimonianza: "Mio figlio caricato da un cinghiale mentre passeggiava"

Caricato da un cinghiale durante una passeggiata. E' successo a Terni, tra strada di Rosaro e la Fontana della Mandorla. A raccontare l’accaduto il padre del quarantenne, il signor Giuseppe intervenuto alla redazione di TerniToday: “Mio figlio aveva deciso di andare a fare una passeggiata quando, all’improvviso, si è ritrovato davanti quattro cinghiali, di cui tre si sono dileguati. Uno di questi invece lo ha proprio caricato, aggredito e staccato da terra. È stato colpito ad una gamba, nel tentativo di difendersi. Dopo qualche istante l’ungulato è scappato, poteva davvero andare molto peggio. Da parte sua – afferma il signor Giuseppe – non ha potuto far altro che urlare e dare dei calci. Successivamente è stato soccorso e riaccompagnato a casa dai proprietari di un’attività. Fortunatamente non è stato morso”.