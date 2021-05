Umbria, poliziotto fuori servizio sventa suicidio: un uomo voleva buttarsi a fiume

Ha visto un anziano pronto a gettarsi nelle acque del fiume, ha arrestato l'auto su cui viaggiava e una volta fuori dall'abitacolo è riuscito a bloccare l'uomo. Poi grazie all'aiuto di un altro automobilista è riuscito a riportare in strada l'uomo, evitando così un suicidio. Protagonista di questo salvataggio un poliziotto umbro, in forza alla Questura di Terni. L'anziano è stato consegnato alle cure del personale 118; sia ai suoi salvatori che al personale medico ha ribadito di avere problemi che non riesce a risolvere e che per questo aveva deciso di farla finita. Al Sovrintendente, i complimenti del Questore Bruno Failla per la professionalità, la capacità di dialogo e la rapidità di intervento dimostrati che hanno permesso di salvare una vita umane.