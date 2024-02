La rivincita di sei tifosi giudicati violenti e oggetto di Daspo: il Tar dà torto alla Questura e obbliga al risarcimento

Tolto il Daspo che li bandiva da qualsiasi manifestazione sportiva (da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni) e risarciti per gli errori investigativi che avevano portato al provvedimento della Questura di Perugia. La sentenza porta la firma del Tar dell'Umbria e riguarda sei tifosi dell'Arezzo finiti nel mirino delle forze dell'ordine dopo la partita contro il Trestina a Città di Castello risalente al 29 gennaio 2022. Quel giorno l’Arezzo perse 2-0 contro il Trestina e i cento sostenitori in trasferta contestarono giocatori, staff e dirigenza, al culmine di un periodo teso fra tifoseria e società per gli strascichi della retrocessione dalla C e per la mancanza di risultati in campionato. Il pullman della squadra lasciò l’impianto con alcuni minuti di ritardo sulla tabella di marcia e a suon di insulti, anche se non si registrarono danni al mezzo né episodi sopra le righe.

Ieri la decisione finale del tribunale amministrativo, secondo cui i provvedimenti questorili erano gravati sotto plurimi profili, tra cui difetto di motivazione, vizio di eccesso di potere, travisamento e difetto di istruttoria sotto vari aspetti. Di qui l’accoglimento dei ricorsi presentati da Giulio Ciabattini, legale dei sei sostenitori amaranto. Il tribunale ha anche condannato il ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro