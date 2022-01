Allarme Peste Suina, summit con il direttore dello Zooprofilattico. Lo scenario peggiore: danni all'economia e blocco persino del trekking

"Se la Peste suina africana si diffondesse su tutto il territorio umbro si arriverà al blocco completo di allevamenti e dei prodotti made in Umbria di norcineria, e questi prodotti non potranno più essere venduti e sarà necessario estinguere completamente i focolai presenti": lo scenario peggiore è stato descritto, in Prima Commissione in Regione, daldirettore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Vincenzo Caputo, in merito all’ventuale impatto sul territorio umbro e sull'economia. L'allarme in tutta Italia è altissimo dopo che due casi sono stati accertati nel Nord del Paese.

I rischi sono altissimi data l'alta presenza di cinghiali in Umbria che sono il vettore dell'infezione verso gli allevamenti di suini. Si stima che sul territorio nazionale ce ne siano 2 milioni, un numero troppo elevato e non più compatibile. La razza attuale dominante, il cinghiale dei Balcani, arriva a 240 kg di peso (quello italico arrivava a 80 kg) ed è tre volte più prolifico di quello italico.

Dall’audizione del direttore è emerso che in Umbria e nelle Marche non ci sono ancora state segnalazioni rispetto a questa malattia. Come detto dunque la principale problematica riguarda l’eventuale contagio dei cinghiali che renderebbe necessario l’abbattimento di tutti i capi presenti in Umbria (stimati in 70mila) prima di poter affrontare la questione dei suini di allevamento, che andrebbero a loro volta soppressi. La presenza accertata della Psa in Umbria porterebbe non solo al blocco dell’attività di trasformazione delle carni crude e dei salumi di cinghiali e maiali (che potranno essere consumate solo dalle comunità locali) ma anche la sospensione delle attività umane come trekking e caccia, per limitare la diffusione della peste.

Anche dalla Commissione di Palazzo Cesaroni arriva un invito importante alla Giunta regionale per arginare i rischi della difusione della peste: un piano speciale per i cinghiali, prevedendo una cabina di regia che coordini tutti gli interventi necessari ad affrontare questa emergenza.