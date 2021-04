Scuole chiuse, Altra Scuola attacca: "Per i liceali perugini soli 35 giorni in presenza su 158. Un triste primato"

Più giorni in Didattica a Distanza di tutte le altre province d'Italia: questo è il triste primato che le studentesse e gli studenti delle superiori della provincia di Perugia si sono aggiudicati in questi giorni". Il calcolo lo ha fatto il sindacato degli studenti di Sinistra, Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria. Lo studio evidenzia che la situazione peggiore è capitata agli studenti liceali che "non hanno avuto la possibilità di tornare in classe per svolgere attività di laboratorio come negli istituti tecnici: si arriva a soli 35 giorni in presenza su 158".

"La governatrice Tesei e la sua giunta continuano a parlare di numeri da zona gialla - ha affermato Matias Cravero - e a chiedere riaperture dei negozi senza però nemmeno pensare ad un piano di riapertura delle scuole. Servono investimenti in trasporti, contact tracing e diritto allo studio per riaprire le scuole in sicurezza. La provincia di Perugia è maglia nera in Italia per giorni di chiusura: serve un cambio di passo immediato. Le istituzioni non possono dimenticarsi degli studenti umbri e delle loro difficoltà."

Per Altrascuola ci troviamo di fronte ad un vero e proprio disastro educativo "senza precedenti e la responsabilità di non aver saputo gestire questa fase così complessa cade interamente sul governo di destra della Regione Umbria, che in un anno e mezzo ha dimostrato a tutti quali non sono le sue priorità. Scuola, sanità, trasporti e servizi pubblici in generale sono stati dimenticati. Non è possibile che i diritti delle studentesse e degli studenti continuino a venire calpestati in questo modo".