Umbria, Stefano muore a 50 metri da casa

Una scomparsa che ha destato profondo cordoglio a San Gemini: Stefano Violati aveva 58 anni ed morto nella serata di domenica 9 giugno quando, a 50 metri da casa, con il suo scooter Honda Sh ha travolto un cinghiale in via di Santa Cornelia a Roma. Se l'è trovato davanti all'improvviso e non ha potuto fare niente per evitarlo. Lì, in quella strada sulla Cassia, dove l'illuminazione scarseggia.

Una drammatica vicenda che ricorda quella di Nazzareno Alessandri morto nel 2017, come ricordano i colleghi di Roma Today. Anche lui era a bordo di uno scooter. Anche lui nel quadrante nord della città. Marciava in un tratto di strada che attraversa il parco dell'Inviolatella Borghese, tra l'Insugherata, Tomba di Nerone e Due Ponti, in zona Grottarossa. Le indagini della polizia locale dovranno fare chiarezza anche sulla drammatica morte di Violati, figlio di Fabrizio, fino al 1987 patron delle acque minerali Ferrarelle e Sangemini.

Stefano Violati era anche cugino di Giulio Violati, marito dell'attrice Maria Grazia Cucinotta. Era un pilota esperto che aveva partecipato alle Mille Miglia e guidato alla scuola di Vallelunga. La mamma Franca su Facebook ha scritto: "Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te. Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi".

La cantina Violati ha pubblicato un post sui propri canali social: "Lo staff si unisce al dolore della titolare Barbara e della sua famiglia per la tragica perdita dell'amato fratello Stefano. Comunichiamo pertanto che gli eventi e le degustazioni in programma questa settimana saranno sospesi. Con l'occasione, Barbara Violati desidera ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza e cordoglio a lei e alla sua famiglia in questo momento così difficile e doloroso”.