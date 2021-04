Pasqua e Pasquetta ai tempi del Covid, spostamenti e regole: visite ai parenti, genitori separati, riti religiosi, sport

Per Pasqua e Pasquetta anche in Umbria - zona arancione - scattano le ferree regole da zona rossa imposte dal Governo nazionale per evitare assembramenti e spostamenti in questi due giorni di vacanze. Il nuovo decreto però non vieta tutti gli spostamenti e non obbliga di stare murati in casa: nonostante la zona rossa sono permesse, per queste feste, come sulla linea dello scorso Natale, visite in altre abitazioni. Ma occhio alle regole per evitare multe che vanno dai 400 ai 3mila euro. Va precisato che è sempre richiesta l'autocertificazione ma in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine verrà fornita da loro.

IL NOSTRO SCHEMA: Gli spostamenti