Open Day di ginecologia oncologica e tumori mammari in Umbria: test diagnostici e nuove terapie

Previsto in Umbria Open Day di Ginecologia Oncologica e Tumori Mammari, promosso dalla Fondazione Onda, sulla salute della donna e di genere. Lo screning è previsto per il 29 giugno negli ospedali con i Bollini Rosa e saranno forniti servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti.

Obiettivo dell’iniziativa della rete nazionale delle strutture ospedaliere con i Bollini Rosa attribuiti dalla Fondazione Onda è di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici ( es. neoplasie ovariche ) e tumori mammari.

Sono due i presidi ospedalieri dell’Azienda Usl Umbria 2 che partecipano all’iniziativa, l’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto e l’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. “In Italia, secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) - ha spiegato Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda - nel 2020 erano attese 10mila nuove diagnosi di tumore all’utero e 5mila all’ovaio. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia”.

“Tra tutti i tumori, ginecologici e non - ha spiegato la dottoresa Merzagora - quello ovarico resta ad oggi il più insidioso. Lo scenario negli ultimi anni è molto cambiato grazie all’introduzione di test diagnostici e nuove terapie (anche orali) che consentono di adottare percorsi di prevenzione e di cura personalizzati. L’obiettivo generale del progetto è migliorare l’accesso a queste preziose opportunità in modo equo e omogeneo su tutto il territorio italiano. Abbiamo oggi a disposizione terapie molto innovative, connotate non solo da una maggior efficacia, ma anche da aspetti importanti come la tollerabilità a bassi dosaggi e le minime interazioni farmacologiche nel caso di terapie concomitanti; tali terapie garantiscono un prolungamento importante della sopravvivenza libera da malattia, impattando positivamente non solo sulla prognosi ma anche sulla qualità di vita delle pazienti e dei loro familiari”.

SPOLETO - Al “S. Matteo degli Infermi” di Spoleto, con il coordinamento della direzione medica di presidio diretta dalla dr.ssa Orietta Rossi, l'Open Day prevede consulenze gratuite di ginecologia oncologica per valutare il rischio genetico cancro relato ed eventuale programmazione test genetico BRCA 1 e 2, riservate alle pazienti che hanno congiunti affetti da patologia oncologica ginecologica o mammaria. L’iniziativa, a cura della ginecologa referente dell’Open Day dr.ssa Natalina Manci e dell’oncologa dr.ssa Marta Gubbiotti del presidio ospedaliero di Spoleto, si svolgerà la mattina del 29 giugno dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 con prenotazione obbligatoria tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica : marta.gubbiotti@uslumbria2.it.

ORVIETO - Al “Santa Maria della Stella” di Orvieto la direzione medica di presidio diretta dalla dr.ssa Margarete Tockner, insieme alla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dr. Patrizio Angelozzi ha previsto, per l’intera giornata di martedì 29 giugno, visite, consulenze di ginecologia oncologica e colloqui in presenza con i professionisti ospedalieri. Per programmare l’attività, è obbligatoria la prenotazione, chiamando il numero 0763.307220 il pomeriggio dalle 15 alle 17. Anche in questo caso il primario dr. Angelozzi ha previsto successivi appuntamenti in caso di ulteriori richieste.