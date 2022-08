Umbria, baby spacciatori in manette: arrestati con la coca, l'hashish e i contanti

Icarabinieri di Stroncone hanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi appena maggiorenni per spaccio.

Si tratta di un 18enne e un 19enne di origini albanesi, entrambi domiciliati a Terni. I carabinieri li hanno fermati in auto: dalla perquisizione sono emersi 55 grammi di cocaina, gran parte già divisa in dosi, e 48 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e materiale adatto per il confezionamento delle dosi. Trovati inoltre duemila euro in contanti.

Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre i due giovani albanesi sono stati arrestati e accompagnati in carcere, a Sabbione.