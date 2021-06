Tenta di colpire con un pugno un carabiniere: 50enne arrestato a Valfabbrica

Un 50enne di Valfabbrica arrestato dopo aver tentato di colpire con un pugno un carabiniere. Il fatto è accaduto nella locale stazione dell'Arma, dove l'uomo era stato convocato per essere messo a conoscenza dell'ennessima querela sporta nei suoi confronti.

E proprio lì, al momento di firmare il verbale, il 50enne ha dato in escandescenza e cercato di aggredire uno dei militari presenti che grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito però a schivare il colpo. Provvidenziale è stato l'intervento di un altro carabiniere che è accorso immediatamente in aiuto al collega, riuscendo a tranquillizzare il soggetto già pronto a colpire di nuovo il sottufficiale. L'uomo, a quel punto, è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e condotto in tribunale a Perugia dove il giudice ha convalidato l'atto disponendo gli arresti domiciliari.