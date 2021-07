Perugia, donna rapinata a Fontivegge: arrestato un 18enne armato di coltello

La Polizia è intervenuta in via Mentana per l'aggressione a una 64enne: recuperata dopo un inseguimento a piedi la collana che le era stata sottratta

È andato a buon fine l'inseguimento a piedi per le vie di Fontivegge, dove la Polizia è riuscita a fermare la fuga di un 18enne brasiliano che è stato arrestato per il reato di rapina e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il fatto in via Mentana a Perugia, dove gli agenti sono intervenuti per l'aggressione a una 64enne ucraina, a cui era stata sottratta con violenza una collana d'ora. La donna (poi medicata in ospedale) è riuscita a vedere in volto il suo assalitore e a descriverne anche l'abbigliamento e la direzione di fuga ai poliziotti, aiutati anche dalla foto scattata da un testimone accorso in aiuto alla vittima.

Tutti elementi che hanno consentito ai poliziotti di circoscrivere l’area e localizzare velocemente il giovane, fermato poi dopo l'inseguimento. Recuperata la collana della donna, gli agenti hanno sottoposto il ragazzo a controlli più approfonditi trovandogli addosso un un lungo coltello pieghevole ben affilato e appuntito. Oltre all'arresto per rapina è scattata così anche la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.